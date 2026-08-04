Florida Open Pool Championship 2026: Кто участвует, формат, призовой фонд турнира

Во Флориде состоится престижный турнир Florida Open Pool Championship 2026 с общим призовым фондом 225 000 долларов, сообщает WNT Florida Open Pool Championship 2026 (фото: WNT)В августе 2026 года Орландо, Флорида, вновь станет ареной для престижного турнира World Nineball Tour.
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