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Снукерист.ру

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Florida Open Pool Championship 2026: Кто участвует, формат, призовой фонд турнира

Florida Open Pool Championship 2026: Кто участвует, формат, призовой фонд турнира

Во Флориде состоится престижный турнир Florida Open Pool Championship 2026 с общим призовым фондом 225 000 долларов, сообщает WNT Florida Open Pool Championship 2026 (фото: WNT)В августе 2026 года Орландо, Флорида, вновь станет ареной для престижного турнира World Nineball Tour.

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