В двух районах Петербурга с 28 июня ограничат дорожное движение

Речь идёт о Василеостровском и Невском В Василеостровском районе Петербурга с 28 июня по 28 августа ограничат движение транспорта по Тифлисской улице от набережной Макарова до Тифлисского переулка, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.