Интересная жизнь с Vera Star Очередной вопиющий случай насилия с участием иностранного гражданина произошел на платформе станции БКЛ «Мичуринский проспект».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Хотите носить хиджабы — будете учиться дома»: Нижневартовск поставил точку в школьном споре
- Азербайджанец хамил полицейским, не показывал документы, оказал неповинование, и был моментально скручен
- "Садовод" нашёл лазейку. Новость разлетелась по чатам, мигрантским хостелам и стройкам: "Вот вой будет!"
Свежие комментарии
- АР План замены русск...
- Зло в белом халат...
- Встали в ступор о...
Таких уже не исправить ни лопата ни кайло, только асфальтный каток!!!
Москвы давно нет -Есть Масквабад
Выходит страну сначала продали за рюмку водки американцам, теперь - мусульманам. Что дальше с нами будет, если мы давно не хозяева своей страны?
Можно подумать,что чья-то национальность в подобных случаях имеет значение.
гнать поганой метлой всех мигрантов -покушающихся на общественный порядок и на жизнь граждан из России после отбывания наказаний-сначала тюрьма-потом вагон и вперед в свою Среднюю Азию без права на возврат в течение всей жизни преступника!
Нет наказания за проступки,вот и наглеют,убирать тех,кто их завозит и даёт разрешение, идёт уничтожение России снаружи и внутри
...за любое действие кишлачника высылка в мешке чтоб не вонял...
Все эти отморозки из бывших республик СССР стремятся в Россию именно потому, что ЗНАЮТ, что здесь для них, на всех уровнях и во всех сферах жизни, созданы самые благоприятные условия. Вот такая , к сожалению, у России, ее властей и правоохранителей, репутация