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Тульские новости

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  • Галина Друзина
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Что празднуют туляки 6 апреля

Что празднуют туляки 6 апреля

6 апреля - это день, когда отмечают несколько интересных праздников. Сегодня празднуется День работника следственных органов МВД РФ, также сегодня отмечается Международный день спорта и День пасты карбонара.

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