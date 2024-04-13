Зеленый императив: развитие чистой энергетики ускоряется

С 2019 года зеленая энергетика по темпам роста вдвое опережает традиционную. Есть ли вероятность, что этот тренд не только сохранится, но и станет необратимым? На рубеже веков все, что связано с солнцем и ветром, называлось «зеленая энергетика».
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