Более 100 компаний подали заявки в пилотный проект по маркировке бакалеи

Свыше 100 компаний подали заявки на участие в пилотном проекте по маркировке бакалеи. Заявки поступили в Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора государственной системы «Честный знак», сообщили «Известиям» в пресс-службе организации.
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