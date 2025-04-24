В этом году «армейцы» еще не проигрывали.Самое яркое и эмоциональное дерби Москвы украсит 26-й тур РПЛ! А мы сделаем прогноз на этот матч с высоким коэффициентом, познакомимся с мнением букмекеров и расскажем, где можно посмотреть матч в прямом эфире.