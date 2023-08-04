Жанмонно о деле против Симон: «Я поддерживаю Брезаз-Буше. Жюлия приняла много плохих решений, вместо того чтобы взять протянутые нами руки»

Ранее стало известно, что Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами. Один из исков на нее подала олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше, а второй поступил от члена штаба французской сборной по биатлону.
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