У жителя Сортавальского района обнаружили похожие на “лимонки” снаряды

Три предмета, схожих с гранатой Ф-1 (в просторечии – “лимонка”), снаряженных тротилом – взрывчатым веществом, сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли у 55-летнего местного жителя Сортавальского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии