Президент Республики Сербской заявил об усилении давления из-за Украины

Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) выстраивает дружественные отношения с Россией, из-за чего на фоне украинского кризиса на энтитет растет давление, заявил в интервью «Известиям» президент Республики Сербской Милорд Додик.