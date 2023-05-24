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Президент Республики Сербской заявил об усилении давления из-за Украины

Президент Республики Сербской заявил об усилении давления из-за Украины

Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) выстраивает дружественные отношения с Россией, из-за чего на фоне украинского кризиса на энтитет растет давление, заявил в интервью «Известиям» президент Республики Сербской Милорд Додик.

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