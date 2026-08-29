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Красно-белые не остановятся после «Зенита»: гостей ждет тяжелый вечер. Прогноз на «Спартак» — «Оренбург»

Красно-белые не остановятся после «Зенита»: гостей ждет тяжелый вечер. Прогноз на «Спартак» — «Оренбург»

Угальде и компания продолжат забивать.В шестом туре РПЛ «Спартак» примет дома «Оренбург». Москвичи подходят к встрече после важнейшей победы над «Зенитом».

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