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Царьград

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Госдума предложила установить срок выплаты первой стипендии студентам

Госдума предложила установить срок выплаты первой стипендии студентам

Депутаты "Новых людей" предложили закрепить единый срок первой стипендии первокурсникам. Документ направлен главе Минобрнауки Фалькову.

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