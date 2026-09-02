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SPLETNIK

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Экс-глава движения "Наши" Василий Якеменко назвал любителей падела "мудаками"

Экс-глава движения "Наши" Василий Якеменко назвал любителей падела "мудаками"

Бывший руководитель федерального агентства "Росмолодёжь" и основатель движения "Наши", 55-летний Василий Якеменко, раскритиковал любителей падел-тенниса, назвав их "мудаками".

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