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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хабиб поздравил Белала: «Подними руки, ты чемпион мира. Мои поздравления, брат»

«Ты заслужил это, брат. Мои поздравления. Я очень счастлив за тебя и твоего тренера. Подними руки, ты чемпион мира, Белал», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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