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Рост ипотечного кредитования в РФ замедлится осенью 2022 года — прогноз

В настоящее время у жителей РФ на первый план выходит фактор накопления денежных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила профессор департамента логистики и маркетинга финуниверситета при правительстве РФ Ирина Меркулина.

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