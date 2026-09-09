Dagbladet сообщает о тайном визите Зеленского в Норвегию

Норвегия скрыла визит Владимира Зеленского на похороны короля Харальда V. Газета Dagbladet сообщает, что МИД страны засекретило список участников церемонии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Кто не предупред...
- Говоря о предател...
- Генерал Гурулёв п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым