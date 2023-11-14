Ракова: в Москве нейросети научили на рентгене выявлять лор-заболевания

Нейросети начали выявлять на рентгеновских снимках лор-заболевания. ИИ на медицинском изображении выделяет цветом участки с возможными патологиями, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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