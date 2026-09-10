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ИА Регнум

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Силы ПВО за сутки сбили 1030 дронов ВСУ и ракету «Нептун»

Силы ПВО за сутки сбили 1030 дронов ВСУ и ракету «Нептун»

Средства ПВО за сутки уничтожили 1030 вражеских беспилотников самолетного типа и управляемую крылатую ракету большой дальности «Нептун» в зоне спецоперации.

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