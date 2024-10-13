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Несекретные материалы

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Смена риторики: Япония не хочет превращения в «пушечное мясо» для американцев

Смена риторики: Япония не хочет превращения в «пушечное мясо» для американцев

Недавно избранный премьер-министр Японии Сигэру Исиба публично назвал США ответственными за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, нарушив неписаное, но строгое внутреннее правило.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Весь мир будет думать , что мы агрессор и мы разжигаем все войны , как будто нет ни радио ни видео с репортажами онлайн , нет бумаги , не существуют свидетели . нельзя же быть такими мягкотелыми  и тем самым заниматься самобичеванием . У нас столько компании , такая армия корреспондентов , а рассказывают всё это безобразие только нам в России , даже в СНГ перестают показывать и вешают на нас что угодно . Раз не устраивает такая информация зрителя , то надо сократить расходы кампаниям вещания . Всё-таки за рубежом должны знать правду вовремя , а не через 80 лет и не заставлять мир смеяться . вот секреты быстро покидают страну , а правду не можем высказать
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