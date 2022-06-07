Тайная доктрина

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Чем опасно произошедшее в Хорватии землетрясение

Чем опасно произошедшее в Хорватии землетрясение

https://esoreiter   Чем опасно произошедшее в Хорватии землетрясение Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин в эфире НСН назвал опасным не силу толчков, а расположением эпицентра.

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