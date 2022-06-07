https://esoreiter Чем опасно произошедшее в Хорватии землетрясение Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин в эфире НСН назвал опасным не силу толчков, а расположением эпицентра.
https://esoreiter Чем опасно произошедшее в Хорватии землетрясение Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин в эфире НСН назвал опасным не силу толчков, а расположением эпицентра.
Свежие комментарии