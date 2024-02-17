"Россия утопает в протестах", "начался захват городов" и "марш на Москву". Нет, мы не сошли с ума. Это речь президента, которую транслировали на весь мир.
"Вооружённый марш на Москву, Россия утопает в протестах". Говорим правду
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Хохол- это диагноз.
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14 час.
Алекс Сэм
Зеле походу свежего кокса подвезли
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6 час.
ольга решетникова
Я тоже решила устроить марш на Москву. Правда, не сегодня. Поближе к майским праздникам. Купила билеты, забронировала на Твил квартиру возле Баррикадной. На 5 ночей. Ну, я ж не миллионер, не могу как Такер, наподольше. Бедныя-бедныя пенсионерка.... Пойду готовиться, вспомню как маршировать надо, время есть)))
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4 час.
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