Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Донцова
    На хрен ее надо было спасать.Стало известно о ...
  • kaplinvladimir Каплин Владимир
    А как Вы сформулировали  бы эту  мысль? Российская?  Россиянская? Русская-татарская-башкирская-чеченская-якутская... ..."Гром" прогремел:...
  • Михаил Васильев
    Лайнер - это пассажирский самолёт, а МиГ-31 истребитель!Держит в страхе В...

"Вооружённый марш на Москву, Россия утопает в протестах". Говорим правду

"Вооружённый марш на Москву, Россия утопает в протестах". Говорим правду

"Россия утопает в протестах", "начался захват городов" и "марш на Москву". Нет, мы не сошли с ума. Это речь президента, которую транслировали на весь мир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Хохол- это диагноз.
Ответить
14 час.
Алекс Сэм
Зеле походу свежего кокса подвезли
Ответить
6 час.
ольга решетникова
Я тоже решила устроить марш на Москву. Правда, не сегодня. Поближе к майским праздникам. Купила билеты, забронировала на Твил квартиру возле Баррикадной. На 5 ночей.  Ну, я ж не миллионер, не могу как Такер, наподольше. Бедныя-бедныя пенсионерка.... Пойду готовиться, вспомню  как маршировать надо, время есть)))
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх