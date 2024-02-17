"Вооружённый марш на Москву, Россия утопает в протестах". Говорим правду

ольга решетникова

Я тоже решила устроить марш на Москву. Правда, не сегодня. Поближе к майским праздникам. Купила билеты, забронировала на Твил квартиру возле Баррикадной. На 5 ночей. Ну, я ж не миллионер, не могу как Такер, наподольше. Бедныя-бедныя пенсионерка.... Пойду готовиться, вспомню как маршировать надо, время есть)))