ЯРОСЛАВ ДЫМЧУК Читатели подчас упрекают меня в неприязненном отношении к КНР. Мол, это непатриотично – Китай же дружественное нам государство! А я и не против китайцев как таковых.
Как китайский бизнес хозяйничает на территориях своего присутствия
Комментарии
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zoubova
Китай,сам себе на уме.Они вырабатывают ресурсы до 0,а земли потом ни для чего не пригодны Так со всем.И с теплицами(одни химикаты в земле)и с другими отраслями.Их надо бояться и контролировать
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4 час.
Игорь Василевский
Китайцы везде ведут себя как временщики. Истребляя все, до чего дотягиваются их рученки. Своей воды питьевой, к примеру, у них уже почти не осталось - все свои водоемы просто уничтожили - за экологию ведь нужно платить, так полезли на Байкал. Нахально, тупо, раздавая местным фюреркам взятки. Сегодня, к примеру, в Иркутске можно встетить воду, разлитую в бутылки с иегроглифами. Устраивались в Слюдянке много-много лет с заводиками по розливу воды.. НО им этого мало, хотят водовод к себе построить почти в 1200 км длиной! И их совсем не интересует, что дебет Байкала с каждым годом уменьшается в силу изменения природных условий! На просьбу о такой трубе в нашем правительстве совершенно справедливо им задан вопрос - а, может, очистные сооружения и экологически чистые производства нужно ставить? И тогда водовод будет не нужен? Обиделись. Они этого непонимают. Но вот за каждый цент стоимости куба газа готовы умереть! Политика премерзкая - себе все, тем, кто рядом- кости без мяса. И земля после них... убитая. Химикатами. Не их же земля. А каких то русских.
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3 час.
A
Antanas
Деньги правя МИРОМ но здоровьедороже любых денег.👍👍👍👍👍.
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2 час.
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