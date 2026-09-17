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ДумаТВ

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Politico: Мерцу грозит отставка в ближайшие выходные

Politico: Мерцу грозит отставка в ближайшие выходные

Politico допускает, что Мерц может лишиться поста уже в ближайшие выходные на фоне возможного поражения ХДС на региональных выборах.

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