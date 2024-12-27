NIO Onvo L60 — 20 000 поставок через три месяца после запуска

♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ Кроссовер NIO Onvo L60 с электрической силовой установкой и сменными батареями разошелся тиражом 20 000 экземпляров через три месяца после запуска на внутреннем рынке.
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