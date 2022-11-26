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Бол Бол успел вернуться в защиту после падения на чужой половине и накрыл бросок Харриса

Бол Бол успел вернуться в защиту после падения на чужой половине и накрыл бросок Харриса

Центровой «Орландо» Бол Бол исполнил эффектный блок-шот в матче с «Филадельфией» (99:107). 218-сантиметровый Бол Бол успел вернуться в защиту после падения на чужой половине площадки и накрыл бросок Тобайаса Харриса.

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