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Большая атака: уничтожены 75 БПЛА над регионами России и Черным морем и 7 БЭКов - мчались к Крыму, ракеты

Большая атака: уничтожены 75 БПЛА над регионами России и Черным морем и 7 БЭКов - мчались к Крыму, ракеты

- 26 - над Белгородской областью, -19 – над Липецкой, - семь – над Курской, - пять – над Брянской, - четыре – над Воронежской, - один над Орловской, - пять – над Республикой Крым, - восемь – над акваторией Черного моря.

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