В указе президента России Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что граждане недружественных стран не смогут купить недвижимость в Донбассе и Новороссии до 2028 года без специального разрешения.
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