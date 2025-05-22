200 тыс. кв. км: Индия готова предоставить России огромную площадь для нефтегазовой разведки — что это значит для РФ?

«Вопрос тут в другом: а как эта «индийская перспектива» с резким ростом вполне обеспеченного государством платёжного спроса на СПГ может повлиять на глобальные энергетические рынки вообще? И вот тут, как ни крути, сразу же не только начинается самое интересное, но и встаёт вопрос, прямо касающийся жизнедеятельности другого большого субконтинента, лежащего на противоположном от Индии северо-западном окончании гигантского евразийского материка».