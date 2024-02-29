В Россию ввезли самый роскошный и эксклюзивный внедорожник в истории Mercedes и Maybach

Первый на 100 процентов электрический внедорожник Mercedes-Maybach, являющийся самым роскошным и эксклюзивным автомобилем из когда-либо созданных немецким автопроизводителем, представили в апреле прошлого года.
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