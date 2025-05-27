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Red Magic 10S Pro и Pro+ представлены — встроенный эмулятор ПК, активное охлаждение и 144 Гц

Red Magic 10S Pro и Pro+ представлены — встроенный эмулятор ПК, активное охлаждение и 144 Гц

Обе модели получили топовый чип Snapdragon 8 Leading Edition, активную систему охлаждения с физическим вентилятором и встроенный эмулятор ПК — устройство можно использовать для запуска игр со Steam.

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