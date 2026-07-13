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«Расизм и ксенофобия – болезни души, все французы – наши друзья и партнеры. Не позволим никому отравить этим нашу страну». Глава МИД Испании Альбарес о словах Рахои

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес осудил высказывание экс-премьера страны о сборной Франции .

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