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Парламентская газета

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Почему слово «артиллерия» Петр I писал восьмью способами

Почему слово «артиллерия» Петр I писал восьмью способами

Работа над созданием информсистемы «Национальный словарный фонд» (НСФ) подошла к экватору. Лингвисты завершают самую сложную часть проекта — ручную разметку данных и вскоре передадут эстафету программистам.

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