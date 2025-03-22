Почему слово «артиллерия» Петр I писал восьмью способами

Работа над созданием информсистемы «Национальный словарный фонд» (НСФ) подошла к экватору. Лингвисты завершают самую сложную часть проекта — ручную разметку данных и вскоре передадут эстафету программистам.
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