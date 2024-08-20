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Байден заявил, что Харрис в случае победы на выборах «не будет кланяться Путину»

Байден заявил, что Харрис в случае победы на выборах «не будет кланяться Путину»

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост, в случае победы на президентских выборах в ноябре «никогда не будет кланяться» президенту России Владимиру Путину, как это якобы делает экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

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