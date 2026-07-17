Сбито 243 беспилотника над Брянщиной и другими регионами

Средства ПВО за ночь уничтожили 243 беспилотника над Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, а также над Азовским и Чёрным морями.