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Новости Брянска

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Сбито 243 беспилотника над Брянщиной и другими регионами

Сбито 243 беспилотника над Брянщиной и другими регионами

Средства ПВО за ночь уничтожили 243 беспилотника над Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, а также над Азовским и Чёрным морями.

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