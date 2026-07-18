Возинья о продолжении карьеры: «Хочу играть еще год или два, посмотрю, как будет реагировать мое тело. Сейчас я свободен и ищу новый проект»

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья рассказал, что пока не планирует завершать карьеру, и поделился впечатлениями от игры против нападающего Аргентины Лионеля Месси в матче 1/16 финала (2:3, экстра-таймы).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии