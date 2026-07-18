НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Возинья о продолжении карьеры: «Хочу играть еще год или два, посмотрю, как будет реагировать мое тело. Сейчас я свободен и ищу новый проект»

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья рассказал, что пока не планирует завершать карьеру, и поделился впечатлениями от игры против нападающего Аргентины Лионеля Месси в матче 1/16 финала (2:3, экстра-таймы).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии