Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при выполнении профессионального долга, также ранен оператор, передает канал.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при выполнении профессионального долга, также ранен оператор, передает канал.
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