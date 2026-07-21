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Кольцо за миллионы, слухи о покровителях и проект в Казани: как Алина Загитова строит жизнь после спортивных побед

Кольцо за миллионы, слухи о покровителях и проект в Казани: как Алина Загитова строит жизнь после спортивных побед

Имя Алины Загитовой давно вышло за пределы спортивных хроник. Олимпийская чемпионка, которую когда-то воспринимали исключительно как талантливую юную фигуристку, сегодня регулярно оказывается в центре светских обсуждений.

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