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Царьград

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След "медведей-убийц" привел в Китай: Массовое нападение животных на людей оказалось "спланированным"

След "медведей-убийц" привел в Китай: Массовое нападение животных на людей оказалось "спланированным"

Осень 2026 года назвали сезоном, когда медведь перестал бояться человека. Ленты новостей и телеграм-каналы ежедневно сообщают о новых нападениях, регионы вводят режимы повышенной готовности, охотникам выплачивают премии.

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