Пентагон внёс 33 российских вуза и НИИ в список угроз нацбезопасности США

В перечень вошли МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, МАИ, МФТИ, Курчатовский институт, Сколковский институт науки и технологий, Томский политехнический университет, Уральский федеральный университет, а также Казанский технический университет имени Туполева, Нижегородский государственный университет, МИРЭА, несколько институтов РАН и научно-производственных организаций.