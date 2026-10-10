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Журнал «Профиль»

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Аббас перенес выборы президента и парламента Палестины на 11 сентября 2027 года

Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас подписал соответствующий указ, передает в субботу, 10 октября 2026 года, агентство WAFA.

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