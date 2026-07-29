Сводки СВО, 29 июля, главное: Материковая трасса в Крым – под надежным антидроновым контролем, "генеральная уборка" в Казачьей Лопани

Армия России ускоряет темпы наступления. Бойцы ГрВ "Центр" освободили н.п. Красный Кут (Дружковское направление, ДНР) и закрыли «карман» в районе соседнего Торского, штурмовики ГрВ "Север" наступают широким фронтом в Сумской и Харьковской областях.
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