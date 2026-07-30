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ФК «10» – явный фаворит матча против «Космоса» в Фонбет Кубке России. 4 медийные команды уже победили в 1-м раунде

ФК «10» встретится с «Космосом» в 1-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. Команда Азамата Мусагалиева котируется явным фаворитом на проход за 1.

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