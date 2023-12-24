Эксперты: Россия будет одним из самых востребованных направлений для китайских туристов

Россия будет одним из самых востребованных направлений для китайских туристов, и российскому бизнесу нужно быть к этому готовым, заявила координатор проекта Travel Hub Содружество межпарламентской ассамблеи СНГ, эксперт Российско-Китайского Комитета мира, дружбы и развития Асель Смоляр в рамках круглого стола «Российско-китайский туризм: к чему готовится бизнесу в 2024 году?» .