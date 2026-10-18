Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Алексей Лошкин поблагодарили сотрудников дорожной отрасли в связи с профессиональным праздником, отметив, что в текущем сезоне работы охватили сотни километров трасс по всему региону.
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