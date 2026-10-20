Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области официально опровергло сообщения средств массовой информации о том, что осужденный блогер Арсен Маркарян якобы освоил профессию швеи и работает на швейном производстве в ИК-4 ради пошива подходящей по размеру формы .