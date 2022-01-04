Южный Федеральный

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Митрахович: Киев вслед за Варшавой ждет провал в тяжбах с "Газпромом"

Митрахович: Киев вслед за Варшавой ждет провал в тяжбах с "Газпромом"

Украинская компания "Нафтогаз" подала в Еврокомиссию(ЕК) жалобу на российский "Газпром". Есть ли у Киева шансы добиться наказания российской компании рассказал преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.

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