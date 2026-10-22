Президент России Владимир Путин высказался о практике принудительной мобилизации на Украине. Он сравнил происходящее с отловом бездомных собак, подчеркнув, что людей забирают прямо на улицах и отправляют на передовую вопреки их желанию.
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