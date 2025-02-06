Мужчины стали выше в два раза быстрее женщин за последнее столетие

Об этом сообщила международная группа ученых.фото: freepik.com/ drobotdeanЛюди стали выше и тяжелей за последнее столетие благодаря улучшению здоровья и питания, но это изменение не произошло одинаково среди мужчин и женщин.
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