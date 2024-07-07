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Лавров: об ответе РФ на участие США в наведении ракет ВСУ скоро станет известно

Лавров: об ответе РФ на участие США в наведении ракет ВСУ скоро станет известно

Правительство РФ будет отвечать на обстрелы своей территории западным оружием, оповестил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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Комментарии
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Eduard
Как цинично пишут&quot;помощь&quot;!.Нате вам биты и топоры славяне убивайте друг друга,а мы в Лондоне пятичасовой чай будим пить!
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15 час.
Eduard
Обозримом будущем? Это лет через сто?
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15 час.
Eduard
Насгубит нашалиберальнасть,при Сталине Запад такдействовать побоялся бы,потому что ответка пришлабы сразу.А сейчас? Сейчас ракеты летают далеко,чего ждем.Самр участие Запада в делах Украины и России банально незаконны.На своей территории пусть защищаются и &quot;передают&quot; дубинки!
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15 час.

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