По огнём артиллерии батальон Алибекова сорвал прорыв ВСУ, уничтожив 100 боевиков

Русские танкисты совершили подвиг на первой линии фронта, находясь под постоянным обстрелом противникаТанковый батальон под командованием капитана Али Алибекова совершил подвиг, не дав украинским боевикам прорвать оборону.
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